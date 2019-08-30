بدء احتفالات رأس السنة الهجرية في مسجد الحسين "صور"

بدأت اليوم بعض الاحتفالات بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة، داخل مسجد الإمام الحسين بحي الجمالية، التابع لمحافظة القاهرة، وسط تأمين رجال الأمن لساحة المسجد تحسبًا لأي أمر طارئ.



واحتفل بعض الحاضرين في ميدان الحسين بحلول رأس السنة الهجرية، عن طريق التقاط بعض صور السلفي داخل وخارج مقام الإمام الحسين، وقام آخرون بعمل بث مباشر علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وسط مظاهر الفرحة التي بدت على وجوه الحضور.