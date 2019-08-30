مانشستر سيتي يعير الياباني ميشينو للدوري الأسكتلندي

قرر مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا، اليوم الجمعة، إعارة لاعبه الياباني ريوتارو ميشينو، إلى فريق هارتس الأسكتلندي.



وأعلن الفريق الأسكتلندي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن انضمام اللاعب الشاب ميشينو، 21 عامًا، لصفوف الفريق مرتديًا القميص رقم 77، دون الكشف عن التفاصيل المادية.



وكان بطل الدوري الانجليزي قد تعاقد مع ميشينو في الفترة الصيفية الحالية، قادمًا من جامبا أوساكا الياباني، لكن لم يتمكن من الحصول على تصريح العمل ببريطانيا، لعدم خوضه المباريات الدولية.



يذكر أن مانشستر سيتي تعاقد أيضًا في بداية هذا العام مع المدافع الياباني الدولي كو إيتاكورا، 22 عامًا، من كاواساكي فرونتال الياباني، ليعيره إلى جرونينجن الهولندي.

