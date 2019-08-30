خبيرة شئون دولية تكشف مستقبل الحرب التجارية الصينية الأمريكية

توقعت الدكتورة شيماء كمال، الخبيرة في الشأن الصيني، استمرار الوضع المستعر بين الصين وأمريكا وهو ما يعرف بالحرب التجارية بين البلدين لفترة طويلة، خاصة اذا استمر ترامب في تولي الإدارة الأمريكية، مفضلة تخلي الصحافة عن مصطلح الحرب التجارية الصينية الأمريكية؛ لأنها حسب قولها "ليست حرب".



وأضافت "كمال" خلال مداخلة هاتفية لقناة "Extra News،:"أن سبب الاعتراض على مصطلح الحرب التجارية هو أن الصين تتزعم الاقتصاد العالمي، سواء أرادت أمريكا أم لم ترد".



وأوضحت أن مصطلح الحرب التجارية الصينية الأمريكية، قُدم من الجانب الأمريكي بسبب تبنيها مبدأ "أنت تخسر وأنا أفوز"، في حين تفكر الصين بمبدأ "لنكن جميعا فائزين"، مشيرة إلى أن كل ما تخشاه أمريكا هو الدعم المستمر من الصين لدول جنوب آسيا وجنوب أفريقيا.



وتابعت "خبيرة الشئون الصينية" بتوضيح أن:"ممارسات ترامب وإدارته آذت الصين بشكل أو بآخر، فترامب أصدر أوامر اقتصادية ضد الصين، وبرغم ذلك استمر الأمريكيون في استيراد المنتجات الصينية؛ لاعتمادهم على المنتجات الصينية لعقود".