مطار أسوان يستقبل آخر رحلات عودة الحجاج هذا الموسم

استقبل مطار أسوان الدولي اليوم الجمعة آخر رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام من أبناء الوجه القبلي بعد أداء مناسك الحج العام الحالي.



وقال الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات- في تصريح صحفي- إن الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية قرر أن يعمل مطار أسوان اليوم بكامل قوته من أجل استقبال ضيوف الرحمن وتوفير جميع سبل الراحة وجميع التسهيلات اللازمة لهم ولذويهم بالخيمة المعدة لمستقبلي الحجاج أمام صالة الوصول.



وأضاف أن جميع الفرق بالمطار مستمرة في عملها حتى الساعة الثامنة مساء لوجود رحلات دولية من مدريد وبرشلونة ستصل الي مدينة أسوان.

يذكر أن شركة مصر للطيران نظمت خلال موسم الحج لهذا العام 424 رحلة جوية لنقل حوالي 75 ألف حاج من مطارات القاهرة وبرج العرب والأقصر وأسوان.