26 سبتمبر.. نطق الحكم في قضية المحامي المتهم بإهانة قاضي المنيا

قالت نقابة المحامين إن الدائرة السابعة بمحكمة جنايات جنوب المنيا، قررت برئاسة المستشار مصباح قرني، ضم الدعويين في قضية المحامي عمر المختار غرام؛ ليصدر فيهما حكم واحد، خلال جلسة 26 سبتمبر المقبل.



وقال محمد الكسار، عضو مجلس النقابة، أن الجلسة شهدت ترافع المحامي المتهم عن نفسه، وترافع محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وعز راشد، نقيب محامي المنيا، بحضور محمد كركاب، وممدوح عبد العال، عضوي مجلس النقابة العامة، نيابة عن النقيب العام سامح عاشور، وياسر زيدان، وعامر عليوة، عضوي المجلس الفرعي في المنيا، ولفيف كبير من محامي المنيا.



وتابع "الكسار" إن هيئة الدفاع أكدت، خلال مرافعتها، الاحترام المتبادل بين المحامين والقضاة، واحترام المحامين لأحكام القضاء.



وتناول الدفاع عدم قبول تحريك الدعوى الجنائية لمخالفة المادة ٥٨٩ من تعليمات النيابة، وتعديل وصف التهمة الواردة في أمر الإحالة، وانتفاء القصد الجنائي، وتناقض أقوال الشهود، وخضوع الشهود لسيطرة المجني عليه.



تعود تفاصيل القضية إلى قيام المحامي عمر المختار، في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، بالتعدي علي قاض بمحكمة ملوي في محافظة المنيا؛ نتيجة مشادات وخلافات سابقة بينهما.



ويواجه المحامي تهم التعدي بالضرب على قاض داخل محكمة ملوي، وإهانته بالسب والقذف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تشكيل فريق دفاعي، بتكليف من النقيب العام سامح عاشور، يشمل أعضاء من مجلس النقابة العامة للمحامين، والنقابة الفرعية بالمنيا، وعددًا من كبار المحامين.