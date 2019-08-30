تسلا ترفع أسعار بعض سياراتها في الصين

قالت تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية اليوم الجمعة إنها زادت أسعار بعض سياراتها في الصين، في قرار يتزامن مع تداول اليوان الصيني عند أضعف مستوياته في أكثر من عشر سنوات.

وذكرت تسلا في موقعها الصيني أن سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الطراز اكس سيبدأ من 809 آلاف و900 يوان (114 ألفا و186 دولارا) بدلا من 790 ألفا و900 يوان في السابق. وأصبح سعر سيارتها من الطراز 3 طويل المدى ثنائي المحرك الموجه للسوق العام 439 ألفا و900 يوان، ارتفاعا من 429 ألفا و900.

في وقت سابق هذا الأسبوع، أوضحت تسلا سترفع الأسعار يوم الجمعة وقد تعاود ذلك في ديسمبر في حالة سريان رسوم جمركية صينية على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة.