وزير الخارجية الصيني يتوجه إلى كوريا الشمالية الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية وانج يي سيزور كوريا الشمالية من الثاني إلى الرابع من سبتمبر.

وتأتي الزيارة بعد أسابيع من استضافته لنظيريه الياباني تارو كونو، والكورية الجنوبية كانج كيونج وا في بكين في اجتماع إقليمي.

كما تأتي الزيارة في أعقاب سلسلة من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية.

وأجرت بيونج يانج سبع تجارب صاروخية منذ أواخر يوليو بينها تجارب يشتبه في أنها لصواريخ باليستية احتجاجا على تدريبات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة العسكرية المشتركة التي تستهدف كوريا الشمالية.

وتحاول بيونج يانج وواشنطن حاليًا استئناف المحادثات المتوقفة حول برامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

يشار إلى أن بكين، الحليف الرئيسي لبيونج يانج والشريك التجاري لها، ترغب في القيام بدور الوسيط في المحادثات.