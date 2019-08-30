الاتحاد الأوروبى يحدد سعر تذكرة دورى الأبطال

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا)، الجمعة، أن سقف سعر تذاكر الجماهير الزائرة سيبلغ 70 يورو (77 دولارًا) في دوري أبطال أوروبا و45 يورو في الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، بعدما ارتفعت الأصوات المعترضة في السنوات الأخيرة.



وكان مشجعو مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين قد اعترضوا الموسم الماضى على سعر التذكرة لجماهير الفريق الضيف في ملعب كامب نو، معقل نادي برشلونة الإسباني، والتي بلغت 119 يورو.



هذا الأمر دفع إدارتي "الشياطين الحمر" والـ"حمر" لرفع أسعار البطاقات في وجه جماهير برشلونة الزائرة، واستخدما الإيرادات الإضافية لتقديم العون المالي لمشجعيهم.



وقال رئيس ويفا السلوفيني إلكسندر تشيفيرين: إن "الجماهير هي شريان الحياة في كرة القدم، ويحق لهؤلاء الذين يرافقون أنديتهم في المباريات خارج الديار أن يحصلوا على تذاكر بأسعار مقبولة، مع الأخذ في عين الاعتبار تكلفة رحلاتهم".



هذا وأكد الاتحاد الأوروبي أن سعر التذكرة الأغلى الحالية تعادل سعر أدنى تذكرة في المباريات النهائية لدوري الأبطال ويوروبا ليج.



وقال رونان إيفان، المدير التنفيذي لرابطة مشجعي كرة القدم الأوروبية: "إنه تقدم ملحوظ ونثني على ويفا لطريقة تفكيرهم المتقدمة. تحديد سقف سعر التذاكر سيقضي على الأسعار المبالغ فيها".



"لحسن الحظ، ستتم مراجعة تأثير القرار الجديد مع نهاية الموسم، ولذك سنكرس جهودنا للضغط على الأطراف المعنية لتخفيض (الأسعار)".

