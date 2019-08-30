الرئاسة الأوكرانية تنفي إتمام صفقة تبادل سجناء مع روسيا

نفت الرئاسة الأوكرانية، الجمعة، إتمام عملية تبادل سجناء بين روسيا وأوكرانيا أعلنتها صباحا وسائل إعلام روسية ومسئول أوكراني.



وقالت الرئاسة في رسالة نشرتها على فيسبوك إن "العملية الهادفة إلى تحرير السجناء المعتقلين لدى الطرفين مستمرة. المعلومات حول إتمامها لا تتطابق مع الواقع".



وردا على اسئلة وكالة فرانس برس اعتبر مصدر أوكراني أن التبادل المنتظر منذ عدة أسابيع، يمكن أن يحصل "الأسبوع المقبل" مؤكدا أنه لم يتم تحديد أي موعد بعد لذلك.



وكان الموقع الإعلامي الروسي "ميدوزا" أعلن صباح الجمعة، أن تبادلا للسجناء بين البلدين حصل ليل الخميس الجمعة وكان يفترض أن يؤدي خصوصا إلى الإفراج عن المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف المسجون في روسيا. ثم نشر الموقع نفيا رسميا مقدما اعتذاراته للقارئين.



ونشر المدعي العام الأوكراني رسلان ريابوشابكا أيضا عبر صفحته على "فيسبوك" صباح الجمعة، رسالة مفادها أن تبادل السجناء "انتهى" وأن سينتسوف في طريقه إلى أوكرانيا.