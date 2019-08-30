"صاحبة الزواج الربانى".. من هى الزوجة السابعة للنبى محمد؟ (فيديو)

قال الشيخ محمد أبوبكر، من علماء الأزهر الشريف، إن السيدة زينب بنت جحش هي سابع زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم).



وأضاف "أبوبكر"، خلال لقائه مع الإعلامية لمياء فهمي في برنامج "وبكرة أحلى"، المُذاع على فضائية "النهار"، أن السيدة زينب بنت جحش هي التقية النقية، صاحبة الزواج الرباني من فوق سبع سماوات.



وأوضح أنه قد سبق السيدة زينب بنت جحش 6 من زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم) هن: "السيدة خديجة رضي الله عنها، ثم السيدة سودة بنت زمعة، ثم السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، ثم السيدة حفصة بنت الفاروق عمر رضي الله عنهما، ثم السيدة زينب بنت خذيمة باذلة الصدقات ثم السيدة أم سلمة " هند بنت أمية".