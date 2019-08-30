مصر والكويت.. نسيج وثيق من الترابط يؤكده الرئيس السيسي والأمير الصباح (فيديو)

يستعد الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوجه إلى دولة الكويت، غدًا السبت، في زيارة تستغرق يومين، ومن المقرر أن يكون في استقباله أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وسلطت رئاسة الجمهورية- في مقطع فيديو تحت عنوان "مصر والكويت علاقات راسخة ومصير مشترك"- الضوء على العلاقات التاريخية بين مصر والكويت، قبيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتقبة.



ويبلغ حجم التدفقات الاستثمارية الكويتية في مصر 4.7 مليار دولار، فيما ارتفعت نسبة التبادل التجاري بين البلدين إلى 52.9 في 2018، وحجم تمويل الصندوق الكويتي للتنمية في مصر 3.3 مليار دولار".



كما يربط الكويت بمصر إرث تاريخي وإنساني عظيم، شكل نسيج وثيق من الترابط والتعاون بين البلدين، وأنتج شراكات متعددة على كل المستويات، منذ عام 1919.



وتأتي زيارة الرئيس إلى دولة الكويت تأكيدًا على التعاون المتكامل بين البلدين والعلاقات الأخوية والاجتماعية، ونموذج يحتذي به بين الأشقاء.