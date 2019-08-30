بوتين ورئيس وزراء اليابان يبحثان التعاون بين بلديهما.. سبتمبر

يبحث الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - سبتمبر المقبل، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك - التعاون الثنائي وقضية إبرام معاهدة سلام بين البلدين.



وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف - في تصريح صحفي الجمعة - إن قضايا التعاون الثنائي والقضية المتعلقة بالمسألة الحساس لتوقيع معاهدة سلام بين البلدين سيتم بحثها من قبل الرئيس بوتين ورئيس وزراء اليابان آبي.



وأضاف أن "موقف روسيا في هذا الجانب واضح للجميع ولا يوجد معنى لتكراره"، مشيرا إلى أن اليابان ضيف تقليدي في هذا المنتدى ورئيس الوزراء شينزو آبي سيشارك فيه للمرة الرابعة.