بوتين: من الطبيعي أن يكون في الأسرة 3 أطفال

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جولة تفقدية في مقاطعة مورمانسك، أن ثلاثة أطفال في الأسرة الواحدة أمر طبيعي وصحيح، مطالبًا بإيلاء اهتمام خاص لجودة الحياة في المدن "المغلقة".



وجاء ذلك خلال اجتماع بوتين مع القائم بأعمال محافظ مقاطعة مورمانسك أندريه تشيبس، الذي تطرق في حديثه مع الرئيس الروسي إلى نوعية الحياة في المدن المغلقة التي تقطنها عائلات العاملين في الجيش، حيث يغلب عدد الأطفال الكبير في كل أسرة.



وقال تشيبس في هذا الصدد: "هناك قضية منفصلة أود أن أثيرها، وهي نوعية الحياة في المدن المغلقة، في المدن التي يعيش فيها جيشنا، أسطول الشمال، قبل كل شيء، والذين يضمنون أمن بلدنا والاستقرار الجغرافي السياسي.. نوعية الحياة في المدن المغلقة اليوم ليست على أفضل حال.. نحن بحاجة إلى تغيير هذا الوضع، حيث هناك عدد كبير من الأطفال: ثلاثة أطفال تقريبًا في كل أسرة".



فقال بوتين: "عدد الأطفال هذا ليس ضخمًا، بل طبيعي، وهذا صحيح"، مطالبًا بإيلاء اهتمام خاص لنوعية الحياة في الوحدات الإدارية الإقليمية المغلقة في مقاطعة مورمانسك.