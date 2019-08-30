منظمة الصحة: حرائق غابات الأمازون تهدد صحة الأطفال

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن الحرائق التي تستعر بغابات الأمازون تمثل خطرا على الصحة، خاصة لمن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، وعلى وجه الأخص الأطفال.



وقالت الدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة الصحة العامة والمحددات الاجتماعية والبيئية للصحة بالمنظمة الدولية، إن النظام البيئي للغابات المطيرة، التي يسكنها نحو 30 مليون نسمة، يتعرض للتهديد.



وانحسرت الحرائق بالبرازيل بشكل طفيف منذ أرسل الرئيس جايير بولسونارو الجيش، يوم السبت، للمساهمة في مكافحتها.



وقالت نيرا، لـ"رويترز": "لدينا بعض الروايات عن زيادة في مشكلات تنفسية بعينها بين الأطفال".



وأضافت، في مقابلة بمقر المنظمة، أنه جرى إجلاء أفراد يعيشون بالقرب من الحرائق، لكن لم ترد تقارير عن حالات وفاة.



وقالت نيرا: "لن تختلف عن غيرها من ملوثات الهواء التي تؤثر على صحتنا ،خاصة أمراض القلب والشرايين والمشكلات التنفسية المزمنة".



وأوضحت أن الحرائق لن تسبب على الأرجح مشكلات طويلة الأمد مثل السرطان "الذي يحدث نتيجة التعرض المكثف ولفترات طويلة".