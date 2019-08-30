معهد الآثار يدرس حالة رفات الجنرال الفرنسي

يدرس الخبراء حالة رفات الجنرال الفرنسي جودن، الذي كان ضمن حملة نابليون العسكرية وقتل في ضواحي سمولينسك، من أجل تحديد مدى ملاءمته لإجراء الاختبارات الجينية قريبا.



وقالت تاتيانا شفيدتشكوفا الباحثة في معهد علم الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية في حديث لوكالة "نوفوستي": "علينا في البداية تقييم مدى إمكانية الحصول على الحمض النووي من الرفات.. ولا يمكنني تحديد الإطار الزمني، لأن هذا مرتبط بمختبر الطب البيولوجي التابع لإدارة الطب الشرعي في لجنة التحقيقات الجنائية، وإمكانياتهم، وقد أبلغونا بموافقتهم على ذلك. وأعتقد أننا سنحصل على النتائج قبل نهاية السنة الحالية".



وتضيف الباحثة: "عثر على رفات الجنرال جودن في حالة سيئة، ما قد يتسبب في تدمير الحمض النووي. وبعد التأكد من إمكانية الحصول على الحمض النووي من الرفات، علينا البحث عن أحفاد الجنرال. كما سيتم إجراء تحليل نظائري لكشف النظام الغذائي للجنرال".



وكان الجنرال سيزار شارل- آتين جودن (1768-1812) قائدا للفرقة الثالثة من الفيلق الأول في جيوش نابليون التي هاجمت روسيا عام 1812، وقتل الجنرال خلال المعارك الضارية حول سمولينسك يوم 19 أغسطس 1812 حيث أصيب بقذيفة مدفع بترت ساقيه.