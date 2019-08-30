الشرطة تقتحم طائرة فى لندن للقبض على مجرم خطير (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوضح اقتحام الشرطة البريطانية في لندن، للقبض على مجرم خطير قبل إقلاع الطائرة.



واقتحمت الشرطة الطائرة قبل 30 دقيقة من إقلاع الطائرة متوجهة إلى إثيوبيا، ويظهر الفيديو قوة من الشرطة تدخل إلى الطائرة، حيث كان جاماك يجلس في مقعده قرب النافذة، وتطلب منه الذهاب معها لأنه مطلوب.



وكشفت التحقيقات عن أن جاماك اشترى تذكرة المغادرة قبل يوم من السفر، وقرر أن يفر إلى إثيوبيا بعدما علم بأن رجال الشرطة يبحثون عنه.



وحسب الفضائية، فإن المعتقل حاول أن يظهر وكأنه "مصدوم" حينما تم إخباره بأنه مدان بثلاث تهم، وهي اختطاف فتاة في الـ14 والتورط في اغتصابها والتغرير بقاصر.