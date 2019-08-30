حزب الجيل ينظم قافلة طبية بوسط الإسكندرية

نظم حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، قافلة طبية لأهالي منطقة نادي الصيد بوسط المحافظة، حيث أكد عمر عوض الأمين العام للحزب بالإسكندرية، أنه بناء على تعليمات ناجي الشهابي رئيس الحزب، بالتواصل الدائم مع المواطنين والنزول بالأنشطة المختلفة للشارع، وتماشيًا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".



وضمت القافلة عدة تخصصات طبية منها الباطنة والأطفال والجراحة مع تقديم الكشف والعلاج بالمجان للمواطنين، وأضاف أمين جيل الإسكندرية، أن قوافل الحزب ستجوب كل دوائر المحافظة، وذلك بعد نجاح قافلتي الحزب بمنطقتين الدخيلة والعامرية.



بالإضافة لتوزيع بعض الكتب الخارجية والأدوات المدرسية على بعض الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة خاصة أننا على أعتاب موسم دراسي جديد.



وقد شهدت قافلة منطقة نادي الصيد إقبالاً كبيرًا من المواطنين للتمتع بمميزات القافلة، وذلك بحضور وفد من أعضاء الأمانة العامة لحزب الجيل بالإسكندرية منهم سمير الكفراوي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم، وأيمن درويش أمين العمال، وريهان محمود رئيس اللجنة الطبية، وكريم الغرباوي أمين مساعد الشباب، ومحمد علي منسق العجمي.