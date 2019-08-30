29 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة تداول السفن اليوم الجمعة، بلغت نحو 29 سفينة.



وذكرت الهيئة -في بيان اليوم- أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وغادره سفينة وتوجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.



وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات، وخروج 3 سفن، ويتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 5 سفن، مشيرا إلى أنه يجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.