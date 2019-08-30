جيرالد دارمنا: إصلاح نظام المعاشات في فرنسا قد يستغرق عامًا

قال وزير شئون الميزانية الفرنسي جيرالد دارمنا، اليوم الجمعة، إن الحكومة تستعد لقضاء عام في مناقشة إصلاح رئيسي لنظام المعاشات الذي خطط له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال دارمنا في حوار مع إذاعة "أر تي إل": " نحن بصدد قضاء عام، أو أقل قليلًا من عام، في مشاورات مع المجتمع والقانونيين والممرضات وموظفي الخدمة المدنية والمدرسين وكل شخص معن بالأمر، جميع الفرنسيين".



ووعد ماكرون خلال بيان حملته الانتخابية في عام 2017 باستبدال النظام الفرنسي المكون من أكثر من 40 مخطط معاش مهني بنظام شامل يتعامل مع جميع العاملين بشكل يتسم بالمساواة.



وربما يكون الموضوع ساخنًا للنقاش: حيث أوصى تقرير حكومي يشتمل على مقترحات النظام الجديد، ونشر في يوليو الماضي، بإنهاء معظم القواعد الخاصة بأعمار المعاش المبكر، والذي يتمتع به حالي كثير من العاملين في القطاع العام.



ودعا اتحاد "الكونفدرالية العامة للشغل" التجاري المتشدد إلى تنظيم احتجاج في 24 سبتمبر المقبل، رغم أن محاولاته لعرقلة إصلاحات أخرى يدفع بها ماكرون، وتحديدا تعديلات في قانون العمل، لم يكن لها تأثير.



وأوصى التقرير أيضا بالحفاظ على الحد الأدنى لسن التقاعد على المستوى الوطني عند 62 عاما، ووضع سن 64 للتقاعد مع الحصول على معاش كامل.



وقال الرئيس الفرنسي يوم الإثنين الماضي، إنه يعتقد أنه سيكون أكثر عدالة وضع فترة زمنية كحد أدنى لمساهمات المعاش بدلاً من وضع سن محدد من أجل الاستفادة بمعاش كامل.