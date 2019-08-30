سفيرنا في اليابان: مصر تضع مصلحة إفريقيا نصب أعينها (فيديو)

قال أيمن كامل، سفير مصر في اليابان، إن مشاركة مصر في قمة "تيكاد 7"، تهدف إلى تحقيق الدعم لإفريقيا خاصة في المشروعات التنموية والبنية الأساسية والمجالات الصحية.



وأضاف سفير مصر في اليابان، خلال تصريحات لفضائية "dmc"، أن مصر تضع نصب أعينها المصلحة القارية لإفريقيا بصفة عامة اعتبارًا بأن مصر تقوم برئاسة الإتحاد الإفريقي.



وتابع: "نأمل من هذا المحفل الهام "القمة السابعة للتيكاد" أن يحقق لمصر مزيدًا من التعاون التنموي والاقتصادي والتجاري مع اليابان"، وسنسعى إلى تعظيم التعاون مع الأشقاء الأفارقة وإيجاد فرص التعاون وتبادل الخبرات".