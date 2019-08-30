لائحة غرامات جديدة على ركاب السكك الحديدية.. 200 جنيه لحاملي المواد المشتعلة

تحرص هيئة السكة الحديد على توفير مستوي مميز من الخدمة لجمهور الركاب، خاصة مع زيادة الكثافة الركابية على المرفق خلال الفترات الأخيرة، ما دفع الهيئة لتغليظ العقوبات على المخالفين داخل المرفق، وذلك لضبط المرفق بصورة كبيرة.



وقررت هيئة السكة الحديد، توقيع غرامات مالية بشكل فوري على الركاب، حيث قررت الهيئة تغريم المواطنين الذين يقومون باستقلال القطارات أثناء سيرها أو النزول منها بمبلغ 50 جنيهًا، وذلك لمنع هذا الأمر الذي ينتج عنته سقوط بعض الركاب أسفل عجلات القطار، ما ينتج عنه مشكلات كارثية للهيئة وتعطل حركة القطارات.



كما قررت هيئة السكة الحديد تفعيل غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا على من يوم بالتدخين داخل القطارات أو في مداخل المحطات المغلقة، بالإضافة إلي ذلك دفع غرامة مالية 200 جنيه عند الركوب على أسطح القطارات أو تعطيل الحركة على الخطوط.



وشددت الهيئة على ضرورة عدم حمل أسلحة بيضاء أو مواد قابلة للاشتعال داخل الهيئة وفي حال القيام بذلك يتم دفع غرامة مالية 200 جنيه.