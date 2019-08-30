وزيرة خارجية السويد تتوجه للخليج لإجراء محادثات بشأن اليمن

أعلنت وزارة الخارجية السويدية في بيان اليوم الجمعة، أن وزيرة الخارجية مارجوت والستورم ستزور منطقة الخليج في محاولة لدعم جهود التوصل لتسوية سياسية في اليمن.



وجاء في بيان الخارجية أن والستورم ستزور السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والأردن ابتداء من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر، لعقد اجتماعات مع نظرائها وكذلك ممثلين عن الحكومة اليمنية والأمم المتحدة.



و استضافت السويد في ديسمبر الماضي، محادثات برعاية الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية، المدعومة من السعودية، والمتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران، في ديسمبر الماضي، ما أسفر عن اتفاق بشأن سحب القوات وهدنة وتبادل سجناء لم يتم تنفيذه بالكامل.



وقالت والستروم للإذاعة السويدية قبيل الجولة: "استضفنا "محادثات" وساهمنا بطرق مختلفة وأعتقد أننا نحظى بقدر كبير من الثقة لدى الأطراف ونشعر أنها مسئوليتنا أن نحاول ضمان تنفيذ هذا الاتفاق".



وتعتزم السويد أيضًا استضافة اجتماع بشأن اليمن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.