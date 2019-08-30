ضبط عاطل بحوزته 5 طرب حشيش بمطروح

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، القليوبية، البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، المنيا، أسيوط، الشرقية، مطروح، الغربية) وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عدة حملات أمنية لضبط عدد من قضايا الاتجار فى المواد المخدرة.



أسفرت جهودها عن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح بحوزتهما (عدد 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1.250 جرام – مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة).



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على بذل كل جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها.

