تناول الطعام أمام أجهزة الحاسوب قد يصيبك بالسرطان

من العادات الشائعة تناول الطعام أمام أجهزة الحاسوب والهواتف، ولكن العديد من الدراسات أكدت أن تلك العادة تؤذي الإنسان بشكل كبير، وتزيد من نسبة إصابته بأمراض الجلطة والبدانة.



وحسبما ورد في "ميديك فوروم"، فإن الأطباء الذين قاموا بالدراسة أشاروا إلى بعض العادات اليومية الضارة التي تتسبب في كوارث داخل الجسم.



إننا نمضي وقتا طويلا في استخدام الكمبيوتر والهواتف الصغيرة طوال اليوم، وذلك قد يتسبب في اضطرابات في عمل أعضاء الجسم، وحتى الإصابة بالسرطان.



ويتناول بعض الأشخاص الطعام بشكل سريع ظنا منهم أن تلك الطريقة تحمي من زيادة الوزن، ولكن يرد الأطباء بالنفي، وتقول الدراسة إن هذه العادة خطرة جدا وتزيد احتمالية نسبة الإصابة بمرض السكر.



كما يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول الطعام باردا، ولكن تلك العادة قد تتسبب في بطء العمليات البيولوجية الكيميائية.