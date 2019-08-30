ضبط 3 متهمين بترويج المواد المخدرة

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن ( القاهرة، القليوبية، البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، المنيا، أسيوط، الشرقية، مطروح، الغربية ) وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عدة حملات أمنية لضبط عدد من قضايا الاتجار فى المواد المخدرة.



أسفرت جهودها عن ضبط 3 من العناصر الإجرامية، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة ثان العاشر بمحافظة الشرقية بحوزتهم (30 جرام لمخدر الهيروين– 80 جرام لمخدر الحشيش- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة).



يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على بذل كل جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها.