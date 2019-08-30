ضبط شخصين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بأسيوط بمنفلوط

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، القليوبية، البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، المنيا، أسيوط، الشرقية، مطروح، الغربية) وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عدة حملات أمنية لضبط عدد من قضايا الاتجار فى المواد المخدرة.



أسفرت جهودها عن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة "منفلوط" بمحافظة أسيوط بحوزتهما (200 جرام لمخدر الحشيش - 200 قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى- هاتفى محمول).



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على بذل كل جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها.

