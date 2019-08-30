"التوقف عند الشعور بالتحسن".. خرافات المضاد الحيوى

تقع العديد من الأمهات في أزمة حيال استخدام المضاد الحيوي، خاصة مع انتشار الشائعات الناتجة عن عدم معرفة، مما يؤثر في البعض منهن ويصل بهن الأمر إلى تغيير الدواء بالحقن على سبيل المثال، معتقدة أن هذا الحل هو صحيح.



وفقًا لموقع health نوضح الحقائق والشائعات حول المضاد الحيوي:



المضاد الحيوي يمثل ضرر

في حالة تناول طفلك لجرعات المضاد الحيوي بصورة سليمة لا يمثل ضررًا على صحته على الإطلاق، ولكن في حالة تناول جرعات زائدة من الممكن أن يسبب آثارًا جانبية كالغثيان أو القيء.



استخدام المضاد الحيوي دون استشارة

الاستخدام دون استشارة الطبيب يقعك في مشكلات صحية، حيث إن البكتريا المصابة للشخص تختلف عن شخص آخر حتى في حالة إصابتهم بذات الأعراض.



نزلات البرد

لا تسهم المضادات الحيوية في علاج نزلات البرد العادية حيث إنها تأتي عن طريق الفيروسات.



التوقف عن الجرعات

من الممكن أن توقف الأم جرعة المضاد الحيوي للابن بمجرد ظهور علامات تحسن عليه، هذا الأمر بالفعل سيء للغاية، حيث تعاود البكتريا من جديد إلى تكوين ذاتها.



لا يؤثر على المناعة

أحذر من هذه المعلومة الخاطئة، فتناول الأطفال للمضادات الحيوية بإفراط، خاصةً قبل إتمام عامين، يمكن أن يؤثر على المناعة لديهم، مما يعرضهم لسهولة الإصابة بالأمراض.