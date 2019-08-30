هاني محروس في المستشفى بحالة خطيرة.. تعرف على السبب

تعرض مهندس الصوت هاني محروس، لوعكة صحية خطيرة، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة.



ونشر محروس، صورة له عقب خروجه من العمليات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق قائلًا: "الحمد لله ربنا كتبلي عمر جديد علشان خاطر عيلتي وچو وكيكي يارب ماشوف حاجه وحشة في أي حد".



وتابع محروس: "الشريان الأيمن كان مسدودًر بنسبة ٩٩٪؜ أرجوكم اللي بيدخن يبطل السجاير + العصبية = فقدان عمر ربنا يحفظ كل الناس".



وأحدث محروس بنشره للصورة حالة ضجة شديدة، حيث حرص متابعوه على الدعاء له بالشفاء العاجل التام والتغلب على وعكته الصحية التي أصابته.