ضبط 14 كيلو بانجو بحوزة عاطل في الإسماعيلية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، القليوبية، البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، المنيا، أسيوط، الشرقية، مطروح، الغربية)، وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، عدة حملات أمنية لضبط عدد من قضايا الاتجار فى المواد المخدرة.



أسفرت جهودها عن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة "مركز شرطة أبوصوير- قسم شرطة ثان الإسماعيلية" بمحافظة الإسماعيلية، بحوزتهما (عدد 30 لفافة لمخدر البانجو وزنت 14 كيلوجراما- 50 كيسا لمخدر الاستروكس وزنت 250 جراما- 6 لفافات لمخدر الهيروين وزنت 25 جراما- 6 قطع لمخدر الحشيش وزنت 100 جرام- مبلغ مالى- هاتفا محمول).



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على بذل كافة جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها.

