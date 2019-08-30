حوافز للمزارعين لتقنين أراضي وضع اليد بالوادي الجديد

كشف محافظ الوادي الجديد عن تخفيض 10% من قيمة أراضي تقنين وضع اليد لمن يسدد نسبة 25% من قيمة الأرض، بالإضافة إلى تخفيض 20٪؜ لمن يسدد 100٪؜ من قيمة الأرض خلال 15 يوما، اعتبارا من أول سبتمبر وحتى 15 سبتمبر المقبل.



وقال المحافظ - في تصريح اليوم - إن هذا القرار يأتي في إطار التخفيف عن صغار المزارعين وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم، ويسري على من يقوم بالتقنين حتى 50 فدانا و300 متر مباني.



وأكد ضرورة التزام جميع المزارعين بالمبالغ المستحقة وعدم التقاعس في عمليات التقنين تجنبا لعمليات الإزالة الفورية، مضيفا أنه تم إعطاء المزارعين أكثر من مهلة بدأت منذ العام الماضي.