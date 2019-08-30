"بفستان وشبشب".. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام (شاهد)

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة لها في أحدث جلسة تصوير لها، وظهرت خارج البلاد تتجول في أحد الشوارع.



وارتدت لقاء الخميسي "شبشب وفستان" أبيض طويل، ونظارة شمس، ولاقت الإطلالة إعجاب المتابعين بسبب تنسيق "الشبشب" مع الفستان.



يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "أبواب الشك"، وشارك فى بطولة العمل عدد من الفنانين على رأسهم خالد سليم وعائشة بن أحمد.