ضبط عاطل بحوزته 250 جرام هيروين

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، القليوبية، البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، المنيا، أسيوط، الشرقية، مطروح، الغربية)، وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، عدة حملات أمنية لضبط عدد من قضايا الاتجار فى المواد المخدرة.



وأسفرت جهودها عن ضبط أحد العناصر الإجرامية، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 250 جراما- مبلغ مالى- هاتف محمول).



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على بذل كافة جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها.