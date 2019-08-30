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سياسي

الوفد: مصر تسير بخطى ثابتة نحو تصحيح مسارها الاقتصادى

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 03:03 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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أكد حزب الوفد، أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تصحيح مسار الاقتصاد، لافتا إلى أن المواطن المصرى كان البطل الرئيسى فى عملية الإصلاح الاقتصادى بانحيازه إلى صف الدولة المصرية وقدرته على تحمل إجراءات الإصلاح.

أضاف الحزب فى بيان له، اليوم، أن مصر نجحت فى تحقيق معدلات نمو فاقت الـ5% خلال آخر عامين فى حين زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تزيد على 20% خلال العام المالى الأخير، كما زاد الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل إلى 44 مليار دولار ونصف، بعد أن هوت به الاضطرابات التي تلت ثورة 25 يناير إلى أقل من 15 مليار دولار.

وأوضح الحزب أن مشروعات البنية التحتية التى أنجزها الرئيس السيسى خلال الأعوام القليلة الماضية كان لها أثر فعال فى تنشيط قطاع الاستثمار والسياحة، مؤكدًا أن مصر نجحت فى العبور من الأزمة الاقتصادية التى تلت ثورة 25 يناير، بل وبدأت فى بناء دولة مدنية عصرية حديثة.

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