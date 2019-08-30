بخراطيم مياه.. قبيلة برازيلية تخمد حرائق الأمازون (فيديو)

عرضت فضائية "الآن" لقطات مصورة من قيام قبيلة برازيلية، يبلغ عددها 400 فرد، بمحاولات لإطفاء حرائق الأمازون.



وعرض التقرير اضطرار قبيلة مايكي، من السكان الأصليين لغابات الأمازون، بعد أن تخلت عنهم السلطات البرازيلية، إلى حماية مناطقها من الحرائق المشتعلة في الأمازون، فبدأت القبيلة بنشر دوريات لإخماد حرائق الغابات، دون الاعتماد على رجال الإطفاء.



وينطلق شباب القبائل في مجموعات صغيرة كقوة وقائية وهم يحملون قوارير مياه على شكل حقيبة ظهر، ومضخة مياه بسيطة، إذ ليس لديهم الوسائل اللازمة للتعامل مع حرائق الغابات الكبيرة، ولكنهم يتطلعون إلى إخماد النيران قبل أن تتمكن من الانتشار أكثر.