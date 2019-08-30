محمد سعد الدين لشغل مساعدًا لرئيس "مصر للبترول" للسوق الداخلي

أصدر وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بترقية المحاسب محمد سعد الدين لشغل وظيفة مساعدًا لرئيس شركة مصر للبترول للسوق الداخلي.وكان وزير البترول اعتمد، مساء أمس الخميس، حركة ترقيات لجميع العاملين بالشركات التابعة شاغلى وظائف الإدارة العليا لشهر يوليو 2019.وبدأت وزارة البترول اليوم فى إرسال الحركة عبر البريد الالكتروني الخاص بكل موظف، حيث تمت ترقية نحو 3000 موظف بكافة الشركات، ما بين مدير عام مساعد ومدير عام "ندب وتثبيت"، ومساعد ونائب "ندب وتثبيت".وستبدأ هيئة البترول والشركات القابضة في تسلم أوراق المرشحين للترقية في حركة يناير 2020 خلال شهر من الآن.ونشرت الوزارة تفاصيل الحركة على بوابة تواصل قطاع البترول، حيث يتم إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بالعامل على الرابط التالى: