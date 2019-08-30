وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم إزاء تطورات هونج كونج

أعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي بمدينة هلسنكي عاصمة فنلندا، عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة في هونج كونج.



وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية فيديريكا موجيريني: "تدعو التطورات في هونج كونج، وخاصة خلال الساعات الأخيرة، إلى القلق."



ودعت موجيريني السلطات في هونج كونج إلى احترام حرية التجمع والتعبير والحق في تنظيم مظاهرات سلمية.



وأضافت: "سنواصل توجيه الرسائل في السر والعلن، وسنستمر في العمل من أجل أن يتحول الموقف إلى اتجاه إيجابي". وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس: "التطورات الحالية تثير قلقنا.. نُصِرُ على رؤيتنا بأنه يجب ألا يشهد الموقف مزيدا من التصعيد، وأن الناس الذين يخرجون إلى الشوارع، يمارسون حقهم في التجمع والتعبير عن آرائهم".