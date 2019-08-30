ضبط 4 تشكيلات عصابية احترفت جرائم سرقة السيارات

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات من ضبط عناصر 4 تشكيلات عصابية تخصصوا فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات والدراجات النارية.



منها ضبط 6 عاطلين- لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة- يقيمون بالقاهرة والجيزة) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقات السيارات، وذلك عقب تقنين الإجراءات واستهدافهم بعدة مأموريات مشتركة بين قطاع الأمن العام الإدارة العامة لمباحث القاهرة والجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وقيامهم بارتكاب (عدد 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب بدوائر مركزى شرطة (الباجور وأشمون) بالمنوفية وقسم شرطة الأهرام بالجيزة)، وأرشدوا عن المركبات المستولى عليها.



وضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة السادات) أحد عناصر تشكيل عصابى ضم ثلاثة أشخاص تخصص فى سرقات السيارات عقب استدراج قائديها وبحوزته سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكابه حادثًا بدائرة المركز بالاشتراك مع الهاربين، وأرشد عن السيارة المستولى عليها.



وضبط (3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات النارية، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (عدد 13 حادثًا بدوائر مركزى شرطة (قويسنا والباجور) وقسم شرطة شبين الكوم) وأرشدوا عن المركبات المستولى عليها.



وضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا أحد عناصر تشكيل عصابى ضم ثلاثة أشخاص تخصص نشاطه فى سرقات السيارات وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بارتكابه حادثًا بدائرة المركز بالاشتراك مع الهاربين، أرشد عن السيارة المستولى عليها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط الهاربين.