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مصر

المترو: نتابع الأكشاك بالمحطات ولا تؤثر على حركة الركاب

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:59 م
جريدة الدستور
علا غزال
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أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن الأكشاك الجديدة الموجودة داخل محطات المرتو فى الخطي الاول والثاني للمرفق، لم تؤثر بصورة سلبية على حركة الركاب داخل المحطات، وذلك بسبب اختيار الأماكن الخاصة بتلك الأكشاك بصورة دقيقة للغاية.

وأوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أنه يتم وجود لجنة معاينة تقوم بحصر كافة الأماكن الشاغرة داخل المحطات، ويتم التأكد من عدم وجود اى مشكلات من إستأجار تلك الأكشاك وعدم تسببها فى أى مشكلة تخص المارة وكذلك عدم إعاقة الحركة العامة داخل المحطات.

وأشارت شركة المترو إلي أنه بجانب التأكد من كل تلك الأمور، يتم متابعة تلك الأكشاك بصورة مستمرة والتأكد من ملائماتها للمواصفات التى وضعتها الشركة ومدر التزامهم بالأماكن المخصصة لهم فقط لا غير حتى لا يؤثروا سلبا على الحركة.

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