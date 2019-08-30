الإعصار دوريان يزداد قوة مع اقترابه من ولاية فلوريدا الأمريكية

ذكرت نشرات للأرصاد الجوية اليوم الجمعة، أن من المتوقع للإعصار دوريان اكتساب المزيد من القوة من المياه الدافئة قبالة ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية ليتحول إلى إعصار خطير من الفئة الرابعة خلال الأيام المقبلة قبل أن يصل الولاية يوم الاثنين.



وقال المركز الوطني للأعاصير، ومقره ميامي، إن مخاطر هبوب "رياح مدمرة مصاحبة للإعصار على امتداد ساحل شرق فلوريدا خلال مطلع الأسبوع مستمرة في الزيادة".



وبدأت العاصفة اليوم الجمعة، فوق المحيط الأطلسي كإعصار من الفئة الثانية ومن المتوقع أن تصل للفئة الثالثة في وقت لاحق الجمعة برياح تصل سرعتها إلى 178 كيلومترا في الساعة.



وأُعلنت حالة الطوارئ في كافة أنحاء فلوريدا، وقرر رون ديسانتيس حاكم الولاية تخصيص 2500 فرد من الحرس الوطني لمواجهة الأمر على أن يظل 1500 آخرون في وضع التأهب.



ويتوقع خبراء الأرصاد أن تزداد قوة العاصفة مع تباطؤ تقدمها عبر المياه الدافئة قرب فلوريدا، مشيرين إلى أنها تصل لليابسة في وقت متأخر الاثنين أو صباح الثلاثاء.