ريتشي جناح نيوكاسل يغيب لشهرين بسبب إصابة في القدم

قال ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد اليوم الجمعة إن الجناح مات ريتشي يعاني من إصابة في أربطة الكاحل ستبعده لشهرين على الأقل عن المشاركة مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وشارك ريتشي أساسيًا في جميع مباريات نيوكاسل الثلاث في الدوريحتى الآن في مستهل الموسم الجديد وأصيب خلال التحام مع حمزة تشودريلاعب ليستر سيتي الأربعاء الماضي في كأس الرابطة.



ووصف بروس ما جرى بأنه "التحام مرعب" وكان ريتشي بحاجة إلى ثلاث غرز وأصاب التقييم الأول للحالة المدرب بإحباط.



وقال بروس في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ضيفه واتفورد غدًا السبت فيالدوري "إنها أخبار غير سارة، نعتقد أنه سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين.



"لحسن الحظ ليست ستة أشهر، لكن خبر غيابه لشهرين سيئ بما فيه الكفاية".



وتوجد مخاوف أخرى بشأن الجناح الوافد حديثًا آلان سانت - ماكسيمينالذي اضطر للغياب عن الملاعب لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.