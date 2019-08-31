السبت 31 أغسطس 2019 الموافق 01 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

شخصيات نسائية غرّدت خارج السرب فى عالم نجيب محفوظ

السبت 31/أغسطس/2019 - 05:32 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
على النقيض من شخصية الست "أمينة" زوجة السيد أحمد عبد الجواد٬ في ثلاثية أديب نوبل نجيب محفوظ الشهيرة، والذي تحل اليوم الذكرى الــ 13 لرحيله عن عالمنا، تأتي شخصية "زنوبة" العالمة التي نشأت في بيئة مغايرة تماما لتلك التي عاشت فيها الست أمينة المحافظة الخانعة الخاضعة لزوجها وتحكماته. حتى عندما حرضها أولادها على الخروج لزيارة مقام الحسين وكسرت ساقها٬ لم تصمد للحظات بعدما أبلغت السيد عبد الجواد بالكذبة التي حفظها لها أولادها. وبينما زنوبة التي توفرت لها الحياة المادية المستقرة بعدما ارتبط بها السيد عبد الجواد مقابل ترويضها وقمع حريتها٬ ترفض أن تتحول لنموذج الست أمينة٬ تتمرد على أن تكون تلك الجارية المسبحة بحمد سي السيد.

تواجه زنوبة سي السيد في مشهد دال عندما يواجهها فتخبره بأنها تحب شخص آخر وترفض الاستمرار معه٬ وما أن يطردها من "العوامة" حتى تكسر شوكته وعنفوانه الذي طالما مارسهما على زوجته٬ تحطم جبروته وكبرياءه٬ صارخة فيه بأن يخرج هو من عوامتها٬ وبالفعل يخرج سي السيد منكس الرأس منكفئ، بعدما فضلت زنوبة رجلا آخر عليه٬ وهو من كان يظن أنه السيد.

شخصية نسائية أخرى تمردت على الوصاية الأبوية٬ تلك التي قدمتها السندريلا سعاد حسني في فيلم "أهل القمة" فبعد زمن طويل كانت "سهام" أسيرة لتحكمات شقيقها الضابط "محمد فوزي" وزوجته٬ ترفض الزواج من "زغلول بيه" رجل الأعمال الفاسد. تترك سهام منزل شقيقها وتستجيب للحياة التي فتحها أمامها "زعتر" اللص السابق رجل الأعمال الجديد. لم تهرب سهام مع زعتر كما فهم شقيقها واستقبل قرارها واختيارها في حياة جديدة٬ إنما انطلقت لتغيير مسار فرض عليها بحسب تقاليد مجتمع يجعل من المرأة تابعة للسيد٬ وهو ما أشارت له نهاية الفيلم. فـ"سهام" بدأت في عمل جديد يؤمن لها استقلاليتها الاقتصادية بعيدا عن شقيقها وسلطته وسطوة زوجته٬ ذهبت سهام لتبدأ حياة تملك فيها قرارها وحرية اتخاذه.

"سمارة بهجت" نموذج آخر من النماذج التي غردت خارج السرب٬ فبينما الأغلبية غارقة في أوهام الأدخنة الزرقاء٬ هروبا من هزيمة 67 أو اتخاذها ذريعة "للسطل" أو (برفان) للتستر وراءه بينما في الحقيقة هذه هي ذواتهم القبيحة التي يهربون منها بحجة الهزيمة والفساد٬ وهم لا يدركون أنهم جزء من هذا الفساد. سواء الممثل الدنجوان الراكض وراء النساء٬ المشارك في إفساد الذوق العام بما يقدمه من أعمال رديئة٬ أو الزوجة الخائنة التي تقدم نفسها كضحية لخيانة زوجها. الطالبة الجامعية المستهترة٬ أو الفتاة الساقطة التي تقنع نفسها بأنها تبيع نفسها من أجل أشقائها وأمها المريضة٬ بينما في الحقيقة هي تفعل ذلك من أجل طموحات وتطلعات شخصية تخصها في المقام الأول. سمارة بهجت فتاة قوية تعري سوءات مرتادي العوامة وسهراتهم الماجنة٬ ترفض الهزيمة لكنها لا تنهزم معها٬ تسافر لمدن القناة لتنقل صور المقاومة وما يواجهه سكانها مقارنة بأهل القاهرة الغارقين في الدخان الأزرق بحجة الهزيمة.

شخصية رابعة تقدمها "حميدة" بطلة زقاق المدق٬ والتي قدمتها الفنانة شادية. حميدة وإن كانت سقطت في شباك "فرج" الذي أقنعها بتغيير حياتها والخروج من الزقاق الفقر٬ إلا أنها اختارت أن تكون نفسها٬ لا ما اختارته لها الحياة. خرجت حميدة من الزقاق للبحث عن حياة جديدة٬ هنا المحك إرادتها٬ وأنها لم تذعن للقدر٬ حتى وإن كان مصيرها القتل في حانة يرتادها جنود المحتل الإنجليزي. كان يمكن لحميدة أن ترضخ لحياة الحارة الخانقة٬ تنتظر عودة عباس الحلو٬ لكنها اختارت أن ترسم طريقها هي بيدها لا بيد الآخرين وإن ضلت في هذا الطريق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

الإفراج بالعفو عن 205 مسجونين والإفراج الشرطى عن 462 آخرين

منذ حوالي 17 ساعة

على طريقة كيم كاردشيان.. رانيا يوسف تنشر فيديو من غرفة النوم

منذ حوالي 15 ساعة

لائحة غرامات جديدة على ركاب السكك الحديدية.. 200 جنيه لحاملي المواد المشتعلة

منذ حوالي 11 ساعة

رسميًا.. غدًا السبت إجازة رأس السنة الهجرية

ads

الصور

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

image description

بالصور.. إغلاق 5 مراكز طبية كبرى في الأقصر

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

image description

في ذكرى اغتيال ناجى العلى.. 32 عامًا ويبقى مُبدع «حنظلة» نجمًا لا يحتجب

image description

"تضامن الإسكندرية": توزيع أجهزة كهربائية لـ155عريسا وعروسة

الأكثر قراءة

على طريقة كيم كاردشيان.. رانيا يوسف تنشر فيديو من غرفة النوم

مدير مستشفى العلمين يكشف تطورات الحالة الصحية لعمرو زكي

الأهلى يتفق مع مدرب سويسرى والإعلان خلال ساعات

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لأسبوع من الرمال والأتربة

أيام زمان

قاد سيارة مرة واحدة في حياته.. شاهد رخصة قيادة الراحل نجيب محفوظ

كيف أنقذت بديعة مصابني تحية كاريوكا من موت محقق بالخارج؟

120 عامًا من "عبد السلام النابلسي".. "سنّيد" السينما المصرية

تصرف غريب من الزعيم عقب وفاة مصطفى متولي.. تعرّف عليه

الصحة

دراسة: علاجات "انقطاع الطمث" قد تصيب بـ"سرطان الثدى"

الوجبات السريعة تصيب المراهقين بالاكتئاب

بسبب "لعاب كلب".. سيدة تفقد ساقيها و6 أصابع من يديها (صور)

ابتكار علاج جديد لسكتة الدماغ والجلطات

الرئيس نيوز

ترامب يستضيف أمير الكويت في البيت الأبيض في 12 سبتمبر

من سعد إلى مبارك.. رأي نجيب محفوظ في حكام مصر

فرج عامر: السيسي وجه بتشغيل الحديد والصلب.. ونتوقع تقليل خسائرها

السيسى يتبادل برقيات التهنئة مع قادة الدول العربية والإسلامية بالعام الهجرى

منوعات

فيديو.. فتاة مصرية تُقرر تجميد بويضاتها لحين الزواج

مواد طبيعية تغنيكى عن صالون التجميل لإطالة أظافرك

الروبوت "فيودور" يشتكى من تهديد رائد فضاء له بمطرقة

اختراق الحساب الرسمي الخاص بـ مؤسس "تويتر" جاك دورسي

كشكول

امعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتفوق فى برنامج التبادل الأكاديمى مع الاتحاد الأوروبى

غدا.. انطلاق قافلة جامعة الأزهر المجانية بمستشفى الطور العام

بالصور.. ختام فعاليات الإسبوع الأول لتدريب معلمى أزهر أسوان

جامعة عين شمس تستعد للعام الدراسي الجديد

إسلام سياسي

إعلامية إخوانية تشيد بمبادرة الشباب المستقل بالسجون

لماذا استضافت "الجزيرة" قيادي بالقاعدة لتهديد الإمارات؟

الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر محرم ورأس السنة الهجرية

خطيب الجامع الأزهر: الهجرة النبوية انطلاقة دعوية غيّر الله بها مجرى التاريخ


زيت وسكر

احذر العسل المصنع في الأسواق.. هذه أضراره على الصحة

الحجر الزراعى : شحنات  البصل المصدرة  تلتزم بالاشتراطات .. و 3 لجان لرصد متبقيات المبيدات

تقييم تجارب الري الحديث لمزارعي المنيا “EU Water STARS

الصحة تحذر من عقار لعلاج الحساسية فى الأسواق

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الثقافة والفن وحماية المرأة
ماجد حبته
تيكاد 7.. مسك الختام
صفاء النجار
تعبيراتنا غير اللفظية وعمليات غسيل المخ «1-2»
د. محمد عفيفي
هنا ألبانيا من القاهرة.. مذكرات ملك مخلوع
المزيد

الثقافة

شخصيات نسائية غرّدت خارج السرب فى عالم نجيب محفوظ

الجمعة.. أتيليه الإسكندرية ينظم ملتقى أدب وسينما

القس بولا فؤاد رياض: القوى الناعمة هى قمة ومصدر القوة

غدًا.. عرض الفيلم المغربى "صمت الفراشات" بإبداع الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك