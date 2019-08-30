ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة تخصصوا فى جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة مختلفة الأنواع).



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي تخصص فى جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بداخل البلاد، متخذين من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرام وهم (شخصان يحملان جنسية إحدى الدول العربية – مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية).



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم أمام مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (10 جرامات) كمية من مخدر الكوكايين وزنت (1 جرام) عدد (34) قرص مخدر لعقار "الترامادول" عدد (56) قرص مخدر لعقار "الكبتاجون" عدد (209) أقراص لعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مبالغ مالية عدد (6) هواتف محمول، جهاز لاب توب.



بمواجهتهم أقروا بواقعة الضبط واعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.