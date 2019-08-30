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مصر

%98 نسبة تفاعل وزارة الإنتاج الحربي مع شكاوى المواطنين

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:56 م
جريدة الدستور
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اجتمع وفد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي، المختصة بملف التعامل مع شكاوى المواطنين، بوفد من منظومة شكاوى مجلس الوزراء، بحضور أحمد فاضل مدير المتابعة الميدانية للجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية، برئاسة الوزراء، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

ووجّه أحمد فاضل الشكر لوزارة الإنتاج الحربي على دورها الكبير واهتمامها بتنفيذ قراري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين، والذي بلغ نسبة التعامل معه 98% خلال الفترة الماضية.

كما ناقش الاجتماع آليات تلقى وحل ومتابعة شكاوى المواطنين والعاملين لتحسين النسب لتصل إلى أعلى معدلاتها، وتم الاتفاق على نشر الوعى للمواطنين بضرورة التوجه لبوابة الشكاوى الحكومية، وذلك من خلال ربط الموقع الخاص بالبوابة بالصفحات الرسمية للوزارات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ومن خلال التوجيه المستمر لأصحاب الشكاوى بضرورة التواصل مع بوابة الشكاوى الحكومية، بما يصب فى مصلحة الوطن والمواطنين.

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