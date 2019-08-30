صفاء سلطان تبهر الجمهور في تقليد وفاء الكيلاني ونجوم آخرين (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من مقطع فيديو، للفنانة الأردنية صفاء سلطان، أثناء تقليدها لأكثر من فنان عربي، وعدد من اللهجات، وذلك خلال استضافتها ببرنامج "أكلناها" ويقدمه الفنان باسم ياخور.



وقلدت صفاء خلال الحلقة الإعلامية وفاء الكيلاني، وعدد من النجوم منهم الفنانة نانسي عجرم وهيفاء وهبي، وذلك من خلال إحدى أغاني الفنان هاني شاكر.



كما تحدثت باللهجة الأردنية، كما قامت بتأليف حوار بين شاب ووالدته والخليجية والعراقية والمصرية، وسط حالة من إعجاب الجمهور والضحك.