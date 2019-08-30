الإحصاء: 41.5 مليون طن إنتاج البترول والغاز خلال 6 أشهر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي ارتفع إلى 41.5 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2019، وفي المقابل تراجع الاستهلاك إلى 37.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2019، محققًا بذلك فائضا قدره 3.9 مليون طن خلال ستة أشهر فقط.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصل عليه "الدستور"، إلى أن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ارتفع إلى 4.2 مليون طن خلال شهر يونيو 2019 مقابل 3.8 مليون طن خلال الشهر نفسه من عام 2018، بينما تراجع معدل استهلاك الغاز الطبيعي من 3.9 مليون طن إلى 3.8 مليون طن خلال فترة المقارنة ذاتها، لتتحول بذلك من عجز قدره 156 ألف طن شهريًا خلال 2018 إلى تحقيق فائض شهري قدره 374 ألف طن خلال عام 2019.