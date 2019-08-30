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وزير الخارجية الباكستاني يبحث مع نظيره السعودي الوضع في كشمير

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:54 م
جريدة الدستور
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بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، اليوم الجمعة، آخر التطورات في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه بين باكستان والهند.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن قريشي أطلع نظيره السعودي على الفظائع والانتهاكات الإنسانية، التي ترتكبها القوات الهندية بحق الكشميريين الأبرياءـ منذ إلغاء الهند وضع الحكم الذاتي لجامو وكشمير وفرض حظر التجول في 5 من أغسطس الجاري.

وأكد أن إجراءات وخطوات الهند تعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة حول كشمير، مُشيرًا إلى أن الكشميريين يواجهون أوضاعا سيئة للغاية بسبب حظر التجول الكامل المستمر منذ ثلاثة أسابيع.

وحث قريشي المجتمع الدولي على ممارسة الضغوط على الهند لرفع حظر التجول والقيود الأخرى وحماية حقوق الشعب الكشميري.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف عن قلقه البالغ حيال الوضع الإنساني المتدهور في جامو وكشمير، بحسب الوكالة.

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