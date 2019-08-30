ضبط هارب وبحوزته 53 طربة لمخدر الحشيش

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط هارب من السجن وبحوزته 53 طربة لمخدر الحشيش و45 كيلو جرام لمخدر البانجو و1500 قرص مخدر وسلاح نارى وذخائر.



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بنطاق واسع بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس وحيازته لأسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه، وتبين أنه عاطل (مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس – هارب من السجن خلال يناير فى قضية مخدرات والمحكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات).



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن السويس تم استهدافه، وضبطه حال استقلاله سيارة فى كمين أعد لضبطه بدائرة قسم شرطة الجناين.



أسفرت عمليات تفتيش شخصه ومسكنه عن ضبط عدد (53) طربة لمخدر الحشيش وزنت (5،300 كيلو جرام) عدد (15) لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت (45 كيلو جراما) عدد (1500) قرص مخدر بندقية آليةعدد (6) خزن لبندقية آلية عدد (110) طلقات نارية عدد (3) شماريخ مبلغ مالى قدره (20 ألف جنيه)عدد (3) هواتف محمولة ميزان.



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتفين للاتصال بعملائه، واستخدامه للسيارة فى عملية النقل والترويج والميزان؛ لتجزئة المواد المخدرة والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.