2 تريليون جنيه حجم الأصول غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال

توقع الخبراء وصول حجم الأصول غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال المملوكة والمشتركة إلى 2 تريليون جنيه عبارة عن محفظة ضخمة للغاية من الأراضي بخلاف الخردة والمعدات غير المستغلة بالإضافة إلى الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص والتي من الممكن تعظيم الاستفادة منها.



وكشف العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد، الدكتور محمد شعير، أن الأصول غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال العام هي الكنز الحقيقي الذي تعتمد عليه شركات وزارة قطاع الأعمال العام في تمويل خطة التطوير الخاصة بالمصانع والشركات.



وأضاف شعير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن جميع الشركات المملوكة لوزارة قطاع الأعمال تمتلك رصيد جيد للغاية من الأصول لديها.



ولفت إلى أن شركته تعمل علي تنفيذ خطة لتعظيم الأصول الموجودة في إطار العمل علي زيادة إيرادات الشركة خلال العام المالي الجديد.



وأوضح أن قطاع الأعمال لديها حجم استثمارات مشتركة يصل إلى 325.6 مليار جنيه مع الشركات والجهات الحكومية المختلفة وفقا لإحدى تقارير مركز معلومات قطاع الأعمال العام.



ومن ناحيته، قال مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، الدكتور كريم عادل، إن حجم الأصول غير المستغلة في شركات قطاع الأعمال العام يصل إلى 2 تريليون جنيه كرقم تقريبي حيث رصدت وزارة قطاع الأعمال في حصر لها 250 أصل عبارة عن محفظة ضخمة للغاية من الأراضي منتشرة في محافظات الجمهورية بخلاف حجم الاستثمارات المشتركة والتي من الممكن تعظيم الاستفادة منها.



وأضاف عادل أن محفظة الأراضي المملوكة للشركات قادرة على تمويل مشروعات تنموية ضخمة في الشركات التي تتبع الوزارة.



ولفت عادل إلى أن القطاع العام كنز حقيقي لابد من تعظيم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن الشركات الخاسرة في قطاع الأعمال تحقق خسائر بسبب سوء الإدارة لذا لابد من تعظيم وتحسين نظام الإدارة في الشركات.