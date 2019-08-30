ضبط تشكيل عصابي احترف النصب على المواطنين بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية



أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية قيام (عاطل سن 65 – مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر - محكوم عليه بالسجن 8 سنوات فى عدد 10 قضايا "تزوير، تبديد، سرقة" آخرهم قضية "تزوير") بالإشتراك مع ( عامل طباعة سن 55 – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل) بإصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية المقلد لبيعها للأشخاص من راغبى التعامل بها بإنتحال أسماء وصفات وهمية واستخدامها فى إنهاء التعاملات التجارية وأمام الجهات الحكومية، مما يمكنهم من الهروب من الملاحقات القانونية، وكذا انتحال الأول صفة مُحضر والحصول على توقيعات المواطنين على إيصالات أمانة خلسة بزعم قيامه بإعلانهم بمثولهم أمام ساحات القضاء بإستخدام طلبات حضور مصطنعة، وقيامه عقب ذلك برفع دعاوى قضائية ضدهم بإستخدام تلك الإيصالات للضغط عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل، وبحوزة الأول (عدد 7 كارنيهات مزورة منسوب صدورهم لعدد من الجهات الحكومية والخاصة - عدد من المستندات والمحررات الرسمية منسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزورين – عدد من شهادات التخرج منسوب صدورها لإحدى الجامعات– قسيمة إشهار طلاق – صورة ضوئية لوثيقة زواج – نموذج توكيل رسمى عام قضايا خال من البيانات جميعهم ممهورين بخاتم شعار الجمهورية مزورين).



بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى بالاشتراك مع (عاطل سن 30 – مقيد الحرية بقسم شرطة المنشية على ذمة قضية تزوير).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.