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عالم

فورين بوليسى تكشف كواليس الخلاف الأمريكى التركى.. "S-400" ليست السبب

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 02:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صلاح الدين
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سلطت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الضوء على الخلاف الأمريكي التركى، الذي اشتد بعد تسلم تركيا أنظمة الدفاع الصاروخية الروسية "إس 400".

وقالت الصحيفة إن الخلاف لم يكن وليد اللحظة، فمنذ اندلاع الأزمة في سوريا وظهرت الخلافات الأمريكية التركية، بسبب دعم الولايات المتحدة للأكراد في الوقت الذي تعتبرهم تركيا إرهابيين.

وتابعت أن الخلاف بينهما بسبب الوضع في سوريا كان كبيرًا للغاية، أكبر مما صورته وسائل الإعلام، واشتعلت الأوضاع في الكواليس، ولكن حاولت أنقرة إدراك الأمر حتى لا تخسر حليفتها فى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضافت أن تركيا لم تحافظ على الهدنة بينها وبين الولايات المتحدة، وعززت من علاقاتها العسكرية مع روسيا، من خلال تسلم نظام الدفاع الصاروخي مطلع الشهر الجاري، على الرغم من التهديدات والتحذيرات الأمريكية الصاخبة من عواقب الأمر، ما دفع إلى تشكيك الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها مع تركيا بطريقة لم تسبق لها مثيل منذ 7 عقود من الشراكة.

وأشارت إلى أن العلاقة بينهما وضعت الكثير من علامات الاستفهام حول ما إذا كانت شراكة الناتو قد تكون أقوى، وتظل تركيا حليفًا للولايات المتحدة أم أنها أصبحت عدوًا، وما هي مخاطر الانفصال، خصوصًا أن الولايات المتحدة كانت تعتبر تركيا بمثابة حصن أمان للجنوب الشرقي للتحالف.

وقالت أماندا سلوات الباحثة في معهد بروكينجز والدبلوماسية الأمريكية السابقة "حدث انهيار كامل في الثقة بين الولايات المتحدة وتركيا، فالنزاع على الصواريخ الروسية هو الأحدث في القائمة ليس إلا، والقائمة طويلة، ومختصرها أن أنقرة تتساءل حول ما إذا كانت واشنطن تهتم باحتياجاتها الأمنية أم لا، كما أن واشنطن تتساءل ما إذا كانت أنقرة ما زالت حليفًا يمكن الاعتماد عليه أم لا".

وأكدت المجلة أن خطوات أنقرة الغريبة لرفض تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، يعد خرقًا للأبعاد التاريخية للعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أصبحت الولايات المتحدة الآن أكبر تهديد للاقتصاد التركي الهش، منذ الأيام الأولى للحرب الباردة، كانت تركيا راسخة إلى حد ما في النظام الغربي بقيادة الولايات المتحدة.

والآن تتخلص أنقرة من العلاقات القديمة، ويخشى المحللون من أنها تتطلع إلى موسكو أكثر من واشنطن بعد يوم من طرد الولايات المتحدة تركيا رسميًا من برنامج F-35، عرضت موسكو بيع تركيا مقاتلة متقدمة من طراز Su-35.

قال ستيفن كوك، باحث الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية: "هناك الكثير من الأساطير حول العلاقة منذ عام 1952، لكنني لست على علم بوضع مثلنا اليوم، حيث يبدو أن الأتراك يقتربون أكثر من موسكو".

وتابع كوك: "تركيا ليست حليفًا ولا عدوًا، إنها خصم للولايات المتحدة".

وأوضحت المجلة، أنه ليس من الواضح إلى أي مدى ستذهب واشنطن للانتقام من شراء تركيا لصاروخ S-400 الروسي الصنع، لقد أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن الطائرة من طراز F-35 لا يمكن أن تعمل إلى جانب الأسلحة الروسية المتطورة التي يمكن أن تعطي موسكو رؤى ثاقبة للمقاتل الشبح، وأن تركيا قد توقفت بالفعل عن برنامج الطائرات النفاثة، ينص التشريع الأمريكي على فرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تشتري أسلحة روسية معينة، لكن لا يزال بإمكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعرض على تركيا مساحة كبيرة للمناورة، إما عن طريق تأخير فرض العقوبات وإما تخفيفها، وهذا بدوره من شأنه أن يدفع الكونجرس، الذي فقد صبره على تركيا، إلى مضاعفة العقوبات.

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